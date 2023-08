Boeing ist zuversichtlich

In ihrer neusten Marktstudie rechnet Boeing über die nächsten zwanzig Jahre mit einem Bedarf von bis zu 29.000 neuen Verkehrsflugzeugen.

Diese neuen Flugzeuge entsprechen einem fast unvorstellbaren Marktwert von 3200 Milliarden US Dollar. Aus dieser Summe errechnet sich ein Durchschnittspreis von gut 110 Millionen US Dollar pro Verkehrsflugzeug. Die Industrie scheint weiterhin gesund zu sein und Boeing rechnet zu Recht mit einem starken Marktwachstum. Die Industrie ist gezwungen auf neues, effizienteres Flugmaterial umzusteigen und muss weiterhin mit den modernsten Standards Schritt halten. Ältere weniger treibstoffeffiziente Maschinen müssen ersetzt werden, damit die Industrie auch die Klimaziele erreichen kann. Der neuste Report von Boeing wurde gestern in London präsentiert und wird seit 45 Jahren publiziert. Der amerikanische Flugzeugbauer rechnet bis 2028 weiterhin mit einer starken Nachfrage, laut der diesjährigen Prognose wird die Branche während den nächsten zwanzig Jahren 29.000 Verkehrs- und Frachtflugzeuge umsetzen können. Trotzt der krisenbedingten Bestellungsflaute ist es richtig, dass Boeing weiterhin einen zuversichtlichen Ausblick wagt und sich nicht durch ein Wirtschaftstief zu schlechteren Langzeitprognosen hinziehen lässt. Der stärkste Bedarf wird bei den Single-Aisle Kurzstreckenjets geortet: 19.640 Maschinen im Wert von 1420 Milliarden US Dollar Bei den kleineren Kurzstreckenjets sieht die Studie folgenden Absatz vor: 2100 Maschinen im Wert von 70 Milliarden US Dollar. Bei den Langstrecken Flugzeugen rechnet Boeing mit folgendem Bedarf: 6700 Maschinen im Wert von 1510 Milliarden US Dollar. Und bei den ganz grossen Langstreckenjets (Boeing 747-8, Airbus A380): 740 Flugzeuge im Wert von 220 Milliarden US Dollar.