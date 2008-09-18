Boeing glaubt an die Zukunft des Biotreibstoffes

Boeing ist zuversichtlich, dass bis 2013 ein brauchbarer Biotreibstoff auf dem Markt sein wird, der zumindest teilweise den heutigen Energieträger ersetzen kann.

Billy Glover, Direktor-Environmental Performance bei Boeing betonte diese Woche nochmals, mit welcher Geschwindigkeit die Forschungen im Bereich Bioenergie voranschreiten und dass einige der entwickelten Brennstoffe, insbesondere auf Algenbasis, sogar noch bessere Qualitäten aufweisen würden als der reguläre Jet Treibstoff. ANZ will noch dieses Jahr einen 747 einsetzen, der teilweise mit Jatropha betrieben wird und 1/3 der gewöhnlichen Emissionen erzeugt.