Boeing gibt neue Listenpreise bekannt

Boeing 747-8I (Foto: Boeing)

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat für seine Verkehrsflugzeuge eine neue Preisliste veröffentlicht.

Die durchschnittliche Preiserhöhung beträgt 2,9 Prozent, dies widerspiegelt die aktuelle Verteuerung der Produktionskosten. Für einen Frachtjumbo muss der Käufer nach dem aktuellsten Listenpreis 379,1 Millionen US Dollar hinblättern. Die 747 wurde als teuerstes Flugzeug durch die noch in der Entwicklung stehende Boeing 777-9X abgelöst, dieser zweistrahlige Riese kostet 400 Millionen US Dollar.

Bei den beliebten Boeing 777 Modellen liegt der Einstieg für die Boeing 777-200ER bei 277,3 Millionen US Dollar, das teuerste Modell, die Boeing 777-9X, kostet 400 Millionen US Dollar.

Der günstigste Single Aisle Jet ist die Boeing 737-700, sie kostet nach der aktuellen Preisliste 80,6 Millionen US Dollar. Die Boeing 737 MAX 9 ist mit 116,6 Millionen US Dollar angeschrieben.

Über die veröffentlichten Listenpreise und deren Rabatte

Bei den veröffentlichten Preisen handelt es sich um Richtpreise, diese zeigen auf, wie viel so ein Verkehrsflugzeug in etwa kosten wird. Ein Großkunde kriegt hier natürlich größere Preisnachlässe, in den meisten Fällen wird der Kunde auch direkt mit dem Triebwerkhersteller verhandeln und erhält hier zusätzliche Rabatte.

Die wirklich bezahlten Preise lassen sich nur aus den Geschäftsberichten der Fluggesellschaften oder der Finanzgesellschaften herausrechnen und dies ist in den meisten Fällen gar nicht so einfach. Am besten fahren die Erstkunden eines neu aufgelegten Flugzeugtyps, diese handeln sich damit aber auch erhebliche Auslieferungsrisiken ein.

Aktuelle Listenpreise Boeing