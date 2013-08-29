Boeing gibt neue Listenpreise bekannt

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat für seine Verkehrsflugzeuge eine neue Preisliste veröffentlicht.

Aktuelle Listenpreise Boeing

Flugzeug Familie 2013 Preis in US Dollar 737 Familie 737-700 76.0 737-800 90.5 737-900ER 96.1 737 MAX 7 85.1 737 MAX 8 103.7 737 MAX 9 109.9 747 Familie 747-8 356.9 747-8 Frachter 357.5 767 Familie 767-300ER 185.8 767-300 Frachter 188.0 767-2CFX * 777 Familie 777-200ER 261.5 777-200LR 296.0 777-300ER 320.2 777 Frachter 300.5 787 Familie 787-8 211.8 787-9 249.5 787-10 288.7

Die durchschnittliche Preiserhöhung beträgt 1,6 Prozent, dies widerspiegelt die aktuelle Verteuerung der Produktionskosten. Das teuerste Flugzeug ist der Frachtjumbo, der Käufer muss nach dem aktuellsten Listenpreis für dieses Muster 357,5 Millionen US Dollar hinblättern. Bei den beliebten Boeing 777 Modellen liegt der Einstieg für die Boeing 777-200ER bei 261,5 Millionen US Dollar, das teuerste Modell, die Boeing 777-300ER, kostet 320,2 Millionen US Dollar. Der günstigste Single Aisle Jet ist die Boeing 737-700, sie kostet nach der aktuellen Preisliste 76 Millionen US Dollar. Die Boeing 737 MAX 9 ist mit 109,9 Millionen US Dollar angeschrieben. Bei den veröffentlichten Preisen handelt es sich um Richtpreise, diese zeigen auf, wie viel so ein Verkehrsflugzeug in etwa kosten wird. Ein Grosskunde kriegt hier natürlich grössere Preisnachlässe, in den meisten Fällen wird der Kunde auch direkt mit dem Triebwerkhersteller verhandeln und erhält hier zusätzliche Rabatte. Die wirklich bezahlten Preise lassen sich nur aus den Geschäftsberichten der Fluggesellschaften oder der Finanzgesellschaften herausrechnen und dies ist in den meisten Fällen gar nicht so einfach. Am besten fahren die Erstkunden eines neu aufgelegten Flugzeugtyps, diese handeln sich damit aber auch erhebliche Auslieferungsrisiken ein.