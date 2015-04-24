Boeing gibt Quartalsauslieferungen bekannt

Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Boeing konnte im ersten Quartal 184 Verkehrsflugzeuge ausliefern (Q1 Vorjahr 161), dies entspricht in etwa den Prognosen und Erwartungen der Analysten.

In diesem Jahr will Boeing erneut kräftig zulegen und 750 bis 755 Verkehrsflugzeuge ausliefern. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte der US-amerikanische Flugzeugproduzent 121 Boeing 737 an Kunden übergeben (Q1 Vorjahr 115), das waren monatlich 40 Maschinen, bei der Boeing 737 liegt das monatliche Produktionsziel bei 42 Flugzeugen. Bei den Großraumflugzeugen bildete die Boeing 787 mit 30 ausgelieferten Flugzeugen den Spitzenplatz (Q1 Vorjahr 18), gefolgt von der Boeing 777 mit 24 Maschinen (Q1 Vorjahr 24). Im ersten Quartal baute Boeing zudem fünf 767 (Q1 Vorjahr 0) und vier 747 (Q1 Vorjahr 4).