Boeing gibt 787 Verzögerung bekannt
12.12.2008 RK
Was in Industriekreisen schon lange gemunkelt wurde, ist nun gestern von Boeing offiziell bestätigt worden, der Dreamliner wird erst im zweiten Quartal 2009 abheben.
Was in Industriekreisen schon lange gemunkelt wurde, ist nun gestern von Boeing offiziell bestätigt worden: Der Dreamliner wird erst im zweiten Quartal 2009 abheben.
Der Streik bei den Boeing Arbeitern ging auch am Boeing 787 Dreamliner nicht spurlos vorbei. Der Erstflug des neuen Airliners muss weiter ins Jahr 2009 verschoben werden. Boeing gab gestern bekannt, dass das neue Verkehrsflugzeug nicht vor dem zweiten Quartal abheben wird und die Auslieferung an den Erstkunden ANA voraussichtlich im ersten Quartal 2010 erfolgen wird. Es ist nun bereits das fünfte Mal, dass Boeing eine Programmverzögerung bekannt geben musste.