Boeing gibt 787 Verzögerung bekannt

Was in Industriekreisen schon lange gemunkelt wurde, ist nun gestern von Boeing offiziell bestätigt worden, der Dreamliner wird erst im zweiten Quartal 2009 abheben.

Was in Industriekreisen schon lange gemunkelt wurde, ist nun gestern von Boeing offiziell bestätigt worden: Der Dreamliner wird erst im zweiten Quartal 2009 abheben.