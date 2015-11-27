Boeing gibt 737 MAX Rollout bekannt

Boeing 737 MAX 8 Production (Foto: Boeing)

Am 8. Dezember 2015 soll laut Boeing im Werk Renton der Rollout der Boeing 737 MAX gefeiert werden.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer hat die überabeitete Boeing 737 MAX im August 2011 offiziell lanciert. Die Maschine ging im Mai 2015 im Werk Renton, Washington in die Endfertigung und am 8. Dezember soll nun der offizielle Rollout gefeiert werden.

Die Boeing 737 MAX Versionen sind mit dem neusten LEAP-1B von CFM International ausgerüstet und unterscheiden sich von den heutigen Boeing 737 durch zahlreiche Effizienzverbesserungen. Verglichen mit der aktuellen Version wird die Boeing 737 MAX rund achtzehn Prozent weniger Treibstoff verbrauchen.