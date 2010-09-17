Boeing erhöht Produktionsrate

Boeing wird den Ausstoss bei der Boeing 737 auf 38 Einheiten im Monat erhöhen.

Momentan produziert der Flugzeughersteller aus Seattle 31,5 ihrer bewährten Kurzstreckenjets. Wegen der grossen Nachfrage wird Boeing die Produktionsrate bis im zweiten Quartal 2013 allmählich auf 38 Maschinen dieser Typenreihe erhöhen. Boeing hat bei der 737 einen Bestellüberhang von mehr als 2000 Flugzeugen. Im letzten Geschäftsjahr hat Boeing insgesamt 481 Verkehrsflugzeuge produziert.