Boeing erhöht Dreamliner Produktionsrate

Letzte Woche konnte der US amerikanische Flugzeugbauer im Endfertigungswerk Everett die erste Boeing 787 Dreamliner aus der Produktionshalle rollen, die unter der neuen Produktionsrate von monatlich fünf Maschinen gebaut wurde.

Bei der Maschine handelte es sich bereits um den 83sten Dreamliner. Vor einem Jahr stand die Produktionsrate noch bei 2,5 Flugzeugen pro Monat, anfangs Jahr wurde sie auf 3,5 Maschinen angehoben und jetzt steht der Ausstoss bei monatlich fünf Einheiten. Bis Ende 2013 will Boeing die Ausstossrate sogar auf zehn Dreamliner erhöhen. Bislang hat Boeing 35 Dreamliner an acht Betreiber übergeben, für das moderne Langstreckenverkehrsflugzeug liegen bei Boeing mehr als 800 Bestellungen von 58 Kunden vor.