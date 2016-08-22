Boeing erhält Tanker Auftrag

Boeing KC-46A Tankflugzeug (Foto: Boeing)

Die US Air Force hat am 18. August 2016 bei Boeing offiziell die ersten KC-46A Tankflugzeuge in Auftrag gegeben.

Nur eine Woche nachdem Untersekretär Frank Kendall den Programm Meilenstein C genehmigt hat, wurden durch die US Air Force neunzehn KC-46A Tankflugzeuge aus dem ersten und zweiten Vorserienbaulos bestellt. Der Auftrag erreicht nach den aktuell ausgehandelten Festpreisen ein Volumen von 2,8 Milliarden US Dollar. Die erste Maschine soll Anfang 2017 ausgeliefert werden, alle neunzehn Tankflugzeuge aus diesen beiden Low Rate Production Baulosen müssen bis August 2018 ausgeliefert sein.