Boeing erhält Großauftrag aus Vietnam

VietJet Boeing 737 MAX 200 (Foto: Boeing Concept)

Boeing kann einen weiteren Erfolg verbuchen, VietJet hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer 100 Boeing 737 MAX 200 bestellt.

Laut Boeing hat der neue Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 11,3 Milliarden US Dollar. Die Verträge wurden am 23. Mai 2016 anlässlich des Besuches von Präsidenten Barack Obama in Hanoi unterzeichnet. Die Flugzeuge sollen zwischen 2019 und 2023 an VietJet ausgeliefert werden. Für Boeing ist es ein Großerfolg, denn bislang setzte VietJet auf Maschinen aus der Airbus A320 Familie.