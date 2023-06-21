Boeing erhält Großauftrag aus Indien

Air India Boeing 787 (Foto: Air India)

Boeing kann sich über eine Großbestellung von Air India freuen. Indiens Flag-Carrier platziert bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer einen Auftrag für bis zu 290 Verkehrsflugzeuge.

Dieser Megadeal wurde während der diesjährigen Luftfahrtmesse in Le Bourget bekanntgegeben. Air India hat bei Boeing 190 Boeing 737 MAX, 20 Boeing 787 Dreamliner und 10 Boeing 777X fest bestellt, dazu wurden 50 Optionen auf Boeing 737 MAX und 20 Boeing 787 in den Auftrag eingehandelt.