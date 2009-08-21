Boeing erhält Bestellungen für sieben 737

Im Laufe des letzten Wochenendes konnte die amerikanische Flugzeugherstellerin Boeing neue Bestellungen für sieben 737 Flugzeuge verbuchen.

Der Zuwachs bringt den Stand des Bestellbuches der Unternehmung für das Jahr 2009 auf 47 Flugzeuge. Insgesamt erhielt Boeing seit Januar 136 Aufträge und gleichzeitig 89 Stornierungen. Den Namen der Kundin wollte die Flugzeugproduzentin nicht bekannt geben. Auch Rivalin Airbus hat in diesem Jahr an den Folgen der Rezession zu beissen und musste bereits Lieferverschiebungen hinnehmen.