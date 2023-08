Boeing entwickelt Treibstoff sparendes Anflugsystem

Boeing stellte gestern ein System vor, mit dem Flughäfen in einer massgeschneiderten Schneise angeflogen werden können, was Treibstoff spart.

„Das Projekt ist ein grosser Schritt. Piloten können innerhalb des Sicherheitsspielraums die treibstoff- und zeiteffizienteste Schneise fliegen,“ sagte Paul Steele von der IATA. Die optimale Schneise wird mit Daten über das Flugzeug, den Verkehr, den Luftraum und das Wetter berechnet.

Das Tailored Arrivals Systems wurde bei etwa 1000 Anflügen auf San Francisco von United Airlines, Japan Airlines, Air New Zealand, Qantas und All Nippon Airlines mit 777 und 747 Flugzeugen getestet. Dabei konnte in einem Jahr 542 Tonnen Treibstoff und 1,600 Tonnen Kohlenstoffausstoss gespart werden.