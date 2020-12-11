Boeing drosselt Dreamliner Produktion

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Boeing wird die Produktion der Boeing 787 Dreamliner weiter drosseln, ab Mitte nächstem Jahr sollen im Monat nur noch fünf Dreamliner gebaut werden.

Offiziell baut der US-amerikanische Flugzeugbauer monatlich im durchschnitt noch sechs Boeing 787 Dreamliner, diese Produktionsrate soll nun weiter reduziert werden. Ab Mitte 2021 sollen laut Boeing im Monat noch fünf Dreamliner gebaut werden. In der Spitze lag die Produktionsrate bei der Boeing 787 monatlich bei 13 bis 14 Maschinen, im Berichtsjahr 2019 konnte Boeing insgesamt 158 Dreamliner ausliefern. In den ersten neun Monaten 2020 hat Boeing 49 Dreamliner ausgeliefert, rechnerisch liegt die Produktionsrate damit bereits bei 5,5 Maschinen pro Monat.