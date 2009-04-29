Boeing bestätigt Facelift der 737

Boeing überarbeitet seine 737-Serie und verpasst Ihnen mehr Effizienz und bessere Innenausstattung.

Wie Boeing heute mitteilte soll es eine Überarbeitung der bisherigen 737 geben. Dabei

wird vor allem der Passagierkomfort und die Effizienz des Flugzeuges erhöht. Ab 2010

wird es das Kabinenkonzept Sky Interior auch für die 737-Serie geben. Zuvor war dies

nur der 787 vorbehalten. Sky Interior beinhaltet unter anderem ein weiches, himmelblaues Beleuchtungssystem und mehr Stauraum in der Kabine für die Passagiere. Grosse Airlines, darunter Continental Airlines und TUI, haben die neue Kabinenausstattung bereits geordert.

Ausserdem soll ab 2011 der Treibstoffverbrauch der 737 um 2% reduziert werden. Durch aerodynamische Optimierung wird 1% erreicht, das andere Prozent durch Modifikationen an den Triebwerken.

Link: Boeing

Interview mit Chief Engineer