Boeing besser im Rennen als erwartet

Die Flugzeugherstellerin Boeing präsentierte heute ihren Quartalsbericht und wies darin überraschend gute Resultate aus.

Im zweiten Quartal verbesserte sich der Gewinn nach Steuern um siebzehn Prozent auf US$ 998 Millionen. Der Gewinn im operativen Bereich stieg um 23 Prozent auf 1,5 Milliarden, während der Umsatz um ein Prozent auf 17,2 Milliarden kletterte. Bei den kommerziellen Airlinern stieg der Gewinn um fünf Prozent auf US$ 817 Millionen. Das Einkommen in der ersten Jahrehälfte verbesserte sich um 2 Prozent auf US$ 33,7 Milliarden. Boeing will im dritten Quartal einen neuen Zeitplan für das 787-Programm veröffentlichen. Experten gehen davon aus, dass die erste Lieferung auf das vierte Quartal 2010 gelegt wird. Insgesamt verfügte die Flugzeugproduzentin am Ende des zweiten Quartals über einen Auftragsüberhang von US$ 328 Milliarden, drei Prozent weniger als im Vorjahr. Boeing erhielt im zweiten Quartal 57 neue Bestellungen, während 52 storniert wurden.

