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Boeing belässt Preise auf Vorjahresniveau

31.10.2016 RK
Boeing 737 MAX 8 Erstflug
Boeing 737 MAX 8 Erstflug (Foto: Boeing)

Boeing musste in diesem Jahr die Preise für ihre Verkehrsflugzeuge nicht erhöhen, Ausschlag dazu gaben die tiefen Inflationswerte.

Damit wir der Vollständigkeit genügen, veröffentlichen wir auch in diesem Jahr die aktuellen Listenpreise von Boeing. In der Regel gibt Boeing ihre aktuelle Preisliste jeweils im Juli des laufenden Jahres bekannt. In diesem Jahr wurde sie genau so belassen, wie sie im Sommer 2015 veröffentlicht wurde. Damals wurden die Preise um durchschnittlich 2,9 Prozent angehoben. In diesem Jahr war die Inflation so tief, dass die aktuellen Preise nicht angepasst werden mussten.

Über die veröffentlichten Listenpreise und deren Rabatte

Bei den veröffentlichten Preisen handelt es sich um Richtpreise. Diese Richtwerte zeigen auf, wie viel so ein Verkehrsflugzeug in etwa kostet. Ein Großkunde kann bei den Richtwerten natürlich mit Preisnachlässen von 15 bis 20 Prozent rechnen, in den meisten Fällen verhandelt der Kunde auch direkt mit dem Triebwerkhersteller und erhält hier noch zusätzliche Rabatte.

Die wirklich bezahlten Preise lassen sich nur aus den Geschäftsberichten der Fluggesellschaften oder der Finanzgesellschaften herausrechnen und das ist in den meisten Fällen gar nicht so einfach. Am besten fahren die Erstkunden eines neu lancierten Flugzeugtyps, diese handeln sich damit aber auch erhebliche Auslieferungsrisiken ein.

Aktuelle Listenpreise Boeing

Flugzeug Familie

2014
Durchschnittlicher
Preis

2015/2016
Durchschnittlicher Preis

Veränderung
zum Vorjahr

 

 

 

 

737 Familie

 

 

 

 

 

 

 

737-700

78.3

80.6

0%

737-800

93.3

96

0%

737-900ER

99

101.9

0%

737 MAX 7

87.7

90.2

0%

737 MAX 8

106.9

110

0%

737 MAX 200

NA

112.9

0%

737 MAX 9

113.3

116.6

0%

 

 

 

 

747 Familie

 

 

 

 

 

 

 

747-8

367.8

378.5

0%

747-8 Freighter

368.4

379.1

0%

 

 

 

 

767 Familie

 

 

 

 

 

 

 

767-300ER

191.5

197.1

0%

767-300 Freighter

193.7

199.3

0%

767-2CFX

*

*

NA

 

 

 

 

777 Familie

 

 

 

 

 

 

 

777-200ER

269.5

277.3

0%

777-200LR

305

313.8

0%

777-300ER

330

339.6

0%

777 Freighter

309.7

318.7

0%

777-8X

360.5

371

0%

777-9X

388.7

400

0%

 

 

 

 

787 Familie

 

 

 

 

 

 

 

787-8

218.3

224.6

0%

787-9

257.1

264.6

0%

787-10

297.5

306.1

0%

 

 

 

 

* Preis auf Anfrage.

 

 

 
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