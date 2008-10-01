Boeing Streik verzögert 787 Lieferung an ANA

Der Vizepräsident von Boeing Commercial Airplanes, Randy Tinseth, sagte in Tokyo, es sei unklar, wie lange der Streik der Maschinisten noch dauern wird.

Der Hersteller müsse nun die Produktions- und Lieferzeitplan für die 787 neu überdenken. Erstkunde ANA vereinbarte vor kurzem mit Boeing, dass sie den ersten Dreamliner im nächsten August erhalten werde. Dieser Termin berücksichtigte aber die durch den Streik verursachten Verzögerungen noch nicht.

Der Streik der Arbeiter der Gewerkschaft IAM dauert bereits 26 Tage. Boeing sieht die Beendigung des Streiks als zentrale Aufgabe, doch die Bedingungen dürfen die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Flugzeuge nicht gefährdet.