Boeing Ingenieure sind enttäuscht

Die Ingenieur- und Techniker Gewerkschaft von Boeing zeigte sich nicht erfreut über die Diskussionsbereitschaft ihres Arbeitgebers bezüglich ihres Vorschlages für die neuen Arbeitsverträge.

