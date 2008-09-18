Boeing Ingenieure sind enttäuscht
18.09.2008 RK
Die Ingenieur- und Techniker Gewerkschaft von Boeing zeigte sich nicht erfreut über die Diskussionsbereitschaft ihres Arbeitgebers bezüglich ihres Vorschlages für die neuen Arbeitsverträge.
Die Ingenieur- und Techniker Gewerkschaft von Boeing zeigte sich nicht erfreut über die Diskussionsbereitschaft von Boeing bezüglich ihres Vorschlages für die neuen Arbeitsverträge.
In der Arbeitervereinigung der Ingenieure und Techniker (SPEEA) sind rund 21.000 Boeing Angestellte organisiert. Die Gewerkschaft präsentierte am 10. September ihrem Arbeitgeber Boeing einen Vorschlag für die neuen Arbeitsverträge. Eine Sprecherin von Boeing meinte, dass eine gute Aussprache stattgefunden habe. Die Gewerkschafts- verantwortlichen erwarteten von ihrem Arbeitgeber konkretere Fragen zu dem vorgelegten Vertragsvorschlag. Die Verantwortlichen des Verbandes zeigten sich enttäuscht, dass Fragen seitens Arbeitgebervertreter zu ihrem ersten Vorschlag ausblieben. Boeing will jedoch nicht konkreter werden, solange die Berufe der verarbeitenden Industrie streiken. Die Vertragsverhandlungen werden im Oktober aufgenommen und sollten Ende November abgeschlossen sein. Die alten Arbeitsverträge laufen am 1. Dezember aus.