Boeing Dreamliner Testflight

Das 787 Dreamliner Testflugteam von Boeing hat am Sonntag, dem 27. Dezember 2009, mit dem ambitiösen Testflugprogramm begonnen.

Nach den erfolgreichen Erstflügen der Prototypen ZA001 und ZA002 hat Boeing mit dem ambitiösen Testflugprogramm. Der Dreamliner will im vierten Quartal 2010 seine Typenzulassung erlangen. Am Sonntag um 14.50 Seattle Lokalzeit startete ZA001 mit der Registrierung N787BA vom Paine Field zu seinem zweiten Testflug und bildetet mit diesem Flug den Auftakt zum regulären Flugtestprogramm. Nach dem Jungfernflug hatte der erste Dreamliner Prototyp noch weitere Testasurüstungen erhalten, damit das reguläre Flugtestprogramm mit einer Ingenieurs Besatzung beginnen konnte. Flug BOE1 stieg auf eine Flughöhe von 15.000 Fuss und dauerte 1 Stunde und 50 Minuten, der Geschwindigkeitsbereich wurde nur leicht auf 200 Knoten erweitert. Boeing wird das Testflugprogramm mit sechs Prototypen bestreiten und hat 3100 Flugstunden dafür eingeplant. Am Montag absolvierte ZA001 einen Flug der fast sechs Stunden dauerte, wann ZA002 wieder aufsteigen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.