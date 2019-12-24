Boeing Chef tritt ab

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

Der höchste Boeing Chef Dennis Muilenburg hat gestern seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben, der Druck auf seine Person als Chef bei Boeing wurde zu groß.

Dennis Muilenburg stand wegen seines Krisenmanagements nach den zwei Boeing 737 MAX Abstürzen, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, heftig in der Kritik und war bereits seit längerem mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Jetzt wurde der Druck auf Dennis Muilenburg zu groß, er tritt von seinem Posten zurück. Als Chef übernimmt ab dem 13. Januar 2020 der bisherige Verwaltungsratspräsident David Calhoun.