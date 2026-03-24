Boeing Auslieferungen im Februar
Boeing konnte im Februar 2026 insgesamt 51 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Februar gingen 21 neue Bestellungen ein.
Boeing scheint mit diesen Auslieferungszahlen zufrieden zu sein, laut Boeing sei es der höchste Februarwert seit dem Jahr 2017, in diesem Jahr hat der US-amerikanische Flugzeugbauer ebenfalls 51 Maschinen ausgeliefert. Im Februar 2026 gingen insgesamt 21 Bestellungen ein.
Bestellt wurden:
5 B787-9 von Air Astana
7 B737MAX von einem nicht genannten Kunden
1 B787-9 von einem nicht genannten Kunden
6 KC-46A von einem nicht genannten Kunden
2 B787-9 von WestJet
Storniert wurden:
6 B737MAX von WestJet
Ausgeliefert wurden:
2 B737MAX an AerCap
3 B737MAX an Air Lease Corporation
2 B737MAX an Akasa Air
1 B737MAX an Allegiant Air
2 B737MAX an American Airlines
1 B737MAX an Aviation Capital Group
1 B737MAX an Avolon
1 B777F an CES Leasing
2 B737MAX an Dubai Aerospace Enterprise
1 B737MAX an Ethiopian Airlines
1 B737MAX an GOL
1 B737MAX an Jackson Square Luftfahrt
1 B737MAX an Jeju Air
1 B787-9 an Lufthansa
1 B737MAX an Macquarie AirFinance
1 B777F an Qatar Airways
4 B737MAX an Ryanair
1 B787-9 an Scoot
1 B737MAX an Shenzhen Airlines
1 B737MAX an Singapore Airlines
4 B737MAX an Southwest Airlines
11 B737MAX an United Airlines
1 B787-9 an United Airlines
2 B767-300F an UPS
1 KC-46A an die USAF
1 B737MAX an Virgin Australia
2 B737MAX an WestJet
Im Jahr 2026 erhielt Boeing 128 Bestellungen und zehn Stornierungen, was einen Nettobestand von 118 Bestellungen ergibt. Die Anzahl der ausgelieferten Flugzeuge beträgt 97.