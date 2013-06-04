Boeing 787-9 in der Endmontage

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat im Werk Everett am 30. Mai 2013 mit der Endmontage der ersten 787-9 begonnen.

Die Boeing 787-9 ist um sechs Meter länger als die Boeing 787-8 und kann bis zu 290 Passagiere aufnehmen. Die Boeing 787-9 mit der Kennung ZB001 und der Baunummer LN126 soll nach Aussagen von Boeing im zweiten Halbjahr erstmals abheben. Die erste Boeing 787-9 soll Anfang 2014 an Air New Zealand übergeben werden. Boeing wird für das Flugtestprogramm vorerst drei 787-9 bauen. Dem Flugzeugbauer aus Seattle liegen für diese Dreamliner Variante 355 Aufträge vor, die sich auf 20 Kunden verteilen. Auf die Boeing 787-9 entfallen rund 40 Prozent des aktuellen Auftragsbestands im Dreamliner Programm.