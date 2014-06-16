Boeing 787-9 Dreamliner ist zugelassen

Boeing hat heute die US-amerikanische und europäische Musterzulassung für den leicht größeren Dreamliner erhalten.

Die beiden Luftfahrtbehörden FAA und EASA haben der Boeing 787-9 heute die Lufttüchtigkeit zugesprochen und ebnen damit dem leicht längeren Dreamliner den Weg zum kommerziellen Linienbetrieb. Erstkunde Air New Zealand wird ihre erste Boeing 787-9 schon bald übernehmen können, auch United Airlines freut sich über die Auslieferung des verlängerten Dreamliners. Auf dem Weg zur Zulassung absolvierten die fünf Boeing 787-9 Testflugzeuge mehr als 1.500 Flugstunden.

Die Boeing 787-9 ist gegenüber der Basisversion um sechs Meter gestreckt worden und bietet dadurch bis zu 40 zusätzliche Sitzplätze, die leicht vergrößerte Variante kann maximal 290 Fluggäste mitnehmen. Die Reichweite konnte durch die größeren Tanks um gut 550 Kilometer auf maximal 15.750 Kilometer vergrößert werden. Für die Boeing 787-9 liegen bei Boeing momentan 413 Bestellungen von 26 Kunden vor.