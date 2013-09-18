Boeing 787-9 Dreamliner absolvierte Jungfernflug

Am 17. September 2013 startete die leicht längere Dreamliner Variante in Seattle zu seinem erfolgreichen ersten Testflug.

An Bord der neuen Boeing 787-9 war Senior Projektpilot Mike Bryan und 787 Chefpilot Randy Neville. Sie starteten mit dem Testflugzeug ZB001 um 11 Uhr 03 Lokalzeit vom Boeing Werksflughafen Everett in Richtung Norden und erreichten während des ersten Fluges eine Höhe von 20.400 Fuss (6.220 m). Die Maschine wurde auf eine Geschwindigkeit von 366 Knoten (677 km/h) beschleunigt. Der Jungfernflug dauerte mehr als fünf Stunden. Alle Tests verliefen nach Aussagen der beiden Testpiloten zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Boeing wird das Zulassungsprogramm mit drei Maschinen absolvieren, die nächsten beiden Flugzeuge befinden sich bereits in der Endfertigung. Zwei Boeing 787-9 werden durch das Trent 1000 von Rolls-Royce angetrieben, während das dritte Flugzeug mit dem GEnx von General Electric angetrieben wird. Die Boeing 787-9 ist gegenüber der Basisversion um sechs Meter gestreckt worden und bietet dadurch bis zu 40 zusätzliche Sitzplätze, die leicht vergrösserte Variante kann maximal 290 Fluggäste mitnehmen. Die Reichweite konnte durch die grösseren Tanks um gut 550 Kilometer auf maximal 15.750 Kilometer vergrössert werden. Air New Zealand erwartet ihren ersten von zehn gekauften Boeing 787-9 im Sommer 2014. Für die leicht längere Variante liegen bei Boeing momentan 366 Bestellungen von 24 Kunden vor. Für alle drei Versionen konnte Boeing inzwischen 930 Bestellungen von 58 Kunden entgegennehmen. Bislang wurden an vierzehn Kunden 74 Boeing 787-8 Dreamliner ausgeliefert.