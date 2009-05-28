Boeing 787 soll im Juni starten

Der lange erwartete Boeing 787 Dreamliner soll nächsten Monat bereit sein, seine ersten Testflüge zu absolvieren.

CEO Jim McNerney glaubt, das Flugzeug werde wie erwartet im Juni mit den Testflügen beginnen. Boeing hat die Fertigstellung des Dreamliners im Dezember bereits zum vierten Mal verschoben und liegt damit fast zwei Jahre hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan. Damit riskiert sie, dass unzufriedene Airlines ihre Bestellungen wieder rückgängig machen, umso mehr, als diese angesichts der Krise die Kapazität ohnehin nicht ausbauen wollen. Nach 60 Bestellungen und 60 Stornierungen liegt Boeing für dieses Jahr bei Null Bestellungen. McNerney sagte, er erwarte die ersten Übergaben der Boeing 787 im ersten Quartal des nächsten Jahres. Eine weitere Unterbrechung durch ein technisches Problem während der Testphase sei jedoch niemals auszuschliessen, wandte er ein.

Link: Boeing

Der Boeing 787 Dreamliner ist rund zwei Jahre verspätet, bei einem solchen Projekt ist dies nicht weiter verwunderlich, die Komplexität ist dermassen gross, dass es erstaunen würde, wenn der ursprüngliche Zeitplan strikt hätte eingehalten werden können.