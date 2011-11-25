Boeing 787 Simulator erhält Zulassung

Die von CAE gebauten Boeing 787 Flugsimulatoren haben von der US Amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA die Level C Zulassung erhalten.

CAE konnte für den Boeing 787 Dreamliner Simulator bereits fünf Kunden gewinnen, darunter auch Continental Airlines. Der erste 787 Simulator für Continental ist im Trainingszentrum in Houston, Texas installiert. Der Simulator basiert auf der CAE 7000 Serie und wird sobald Boeing alle 787 Dreamliner Leistungsdaten geliefert hat auf den Level D zugelassen werden. CAE verkauft neben den Full Flight Simulatoren auch weitere Trainingsmittel für den Boeing 787 Dreamliner.