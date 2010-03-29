Boeing 787 Flügel im Härtetest

Der Dreamliner Flügel hat den ultimativen Härtetest abgeschlossen. Der Flügel an der Statiktestzelle musste 150 Prozent der maximalen Extremlast über sich ergehen lassen.

Diese Härtetests werden an der Statikzelle ZY997 durchgeführt. Hier muss der Dreamliner zeigen, dass er auch unter extremsten Bedingungen nicht vollständig auseinander bricht. Bei dem Test wurde dem Flügel eine Belastungskraft zugemutet, die um 150 Prozent über der zu erwartenden Höchstlast liegt, die während dem Flugbetrieb im Extremfall auf den Flügel einwirken könnte. Während der Bodenerprobung wurde der Flügel um 7,6 Meter nach oben gespannt. Die ersten Auswertungen zeigen, dass die Belastungstests zufriedenstellende Resultate hervorgebracht haben, die Datensammlung muss jedoch noch vollständig ausgewertet werden, bevor Boeing sagen kann, ob die Tests im vollen Umfang bestanden wurden. Die Auswertung wird noch ein paar Wochen in Anspruch nehmen.