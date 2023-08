Boeing 787 Ermüdungszelle fertig

Boeing hatte am Sonntag, dem 7. Februar 2010, die Boeing 787 Dreamliner Ermüdungstestzelle zum Bodenteststand im Nordwesten des Firmengeländes gezogen.

Die Ermüdungstestzelle muss über Jahre hinweg zeigen, dass der Boeing 787 Dreamliner die errechnete Lebensdauer erreichen kann. In dem Teststand wird der Zelle ziemlich viel zugemutet, sie wird am Ende ihres Lebenszyklus statisch das Dreifache einer normalen Dreamliner Zelle durchgemacht haben. Die Ermüdungszelle darf nicht verwechselt werden mit der Bruchzelle, hier wird geschaut, wie viel es braucht bis gewisse Strukturteile Bruch erleiden. Boeing hat mit dem Einbau der Ermüdungszelle in den Teststand bereits begonnen, die Testphase wird Mitte Jahr gestartet.