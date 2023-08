Boeing 787 Dreamliner wird ausgezeichnet

Das neuste Verkehrsflugzeug von Boeing wird durch die vor knapp zehn Jahren ins Leben gerufenen Organisation Living Legends of Aviation mit dem Aircraft of Legend Award geehrt.

Diese höchste Auszeichnung wird an Flugzeuge vergeben, welche den Verlauf des Flugzeugbaus und Luftverkehrs nachhaltig revolutionieren werden. Die Boeing 787 Dreamliner wird neben Grössen wie dem Flyer der Gebrüder Wright und dem revolutionären Verkehrsflugzeug DC-3 von Douglas in der Gilde der wichtigsten Flugzeugentwicklungen einen würdigen Platz finden. Die Ehrung findet am 20. Januar 2012 in Los Angeles statt.