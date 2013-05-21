Boeing 787 Dreamliner von JAL umgerüstet

Am 13. Mai 2013 haben die Techniker von Boeing die letzte von sieben gegroundeten Boeing 787 Dreamliner von Japan Airlines mit der neuen Batterielösung fertig umgerüstet.

Mit vier Maschinen sind bereits Testflüge absolviert worden, dies Berichtetet die Airline während einer Presseinformation am 17. Mai 2013. Die Boeing 787 von Japan Airlines werden voraussichtlich ab dem 1. Juni 2013 den Linienbetrieb wieder aufnehmen. Japan Airlines ist mit sieben Flugzeugen nach All Nippon Airways momentan der zweitgrößte Dreamliner Betreiber. JAL wird ihre Boeing 787 Dreamliner auf den Strecken von Tokio Narita nach Boston, San Diego und Singapur wieder in Betrieb nehmen. Von Tokio Haneda werden die Routen nach Singapur und Peking wieder mit dem Dreamliner bedient.