Boeing 787 Dreamliner tourt weiter

Boeing hat für den Februar 2012 Details zu den nächsten Zielen der Dreamliner Tour bekannt gegeben.

Im dritten Segment der Werbetour der Boeing 787 stehen Thailand und Singapur auf dem Programm. Für diese Promotion Tour setzt Boeing den Prototypen ZA003 ein, die Maschine ist mit einer luxuriösen Business Klasse, einem Ruheraum für die Besatzung und einer herkömmlichen Economy Klasse ausgelegt. Vom 9. bis zum 11. Februar wird ZA003 Bangkok besuchen, wo er Vertretern von Thai Airways vorgestellt wird. Vom 11. bis zum 18. Februar wird er an der Singapore Air Show ausgestellt sein.