Boeing 787 Dreamliner nimmt Testflüge auf

Am 25. März 2013 hat die erste modifizierte Boeing 787 das Zulassungsprogramm mit den überarbeiteten Lithium-Ionen Akkumulatoren und deren neuen Batteriekammern lanciert.

Die Boeing 787 Flotte steht nun seit gut zwei Monaten am Boden, zum Glück kommt mit diesem ersten Testflug wieder Schwung in die Nachzertifizierung des Batterieproblems, welchches Mitte Januar zum Grounding der Dreamliner Flotte führte. Die für LOT Polish Airlines bestimmte Maschine absolvierte den zweistündigen Probeflug vom Boeing Werkflughafen in Everett aus. Falls die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA der überarbeiteten Batterielösung grünes Licht erteilt, dann müssten die fünfzig gegroundeten Boeing 787 Dreamliner mit diesen Umbausätzen nachgerüstet werden.