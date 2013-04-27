Boeing 787 Dreamliner nimmt Linienbetrieb wieder auf

Nach einem erzwungenen Flugverbot von mehr als drei Monaten ist heute Morgen die erste modifizierte Boeing 787 von Ethiopian Airlines von Addis Abeba nach Nairobi gestartet.

Ein Team von Boeing Spezialisten haben zusammen mit Technikern von Ethiopian Airlines während den letzten Tagen in Addis Abeba die Batterieumrüstsätze in die erste von vier bei Ethiopian Airlines am Boden stehenden Boeing 787 eingebaut. Die Fluggesellschaft aus Äthiopien konnte ihren ersten Dreamliner im August als dritter Betreiber in Empfang nehmen und betreibt momentan vier Maschinen dieses Typs. Im Verlauf der nächsten Tage werden immer mehr modifizierte Boeing 787 Dreamliner den Linienbetrieb wieder aufnehmen können. Boeing hat zehn Umbauteams mit je rund 30 Spezialisten im Einsatz, damit die Dreamliner nun möglichst rasch wieder in die Luft kommen.