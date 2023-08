Boeing 787 Dreamliner nach Seattle zurückgekehrt

Der Dreamliner Prototyp ZA002, der in Farnborough ausgestellt war, ist in der Nacht zum Mittwoch über Shannon nach Seattle zurückgeflogen.

Der Boeing 787 Dreamliner war am späten Nachmittag gestartet und absolvierte über dem Messegelände der Farnborough International Air Show eine eindrückliche Flugdemonstration, bevor er Kurs auf das irische Shannon nahm, wo die Maschine einen Tankstopp einlegen musste. Der einstigen Transatlantik Drehscheibe Shannon Airport kommt durch diesen Besuch die Ehre zu, der erste europäische Verkehrsflughafen zu sein, auf dem der 787 zu Gast war. Am späteren Abend hob der Dreamliner in Shannon ab, um nach Seattle zurückzufliegen. Seine Heimatbasis an der amerikanischen Westküste erreichte die Maschine dann nach weiteren rund 8,5 Flugstunden.

