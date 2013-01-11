Boeing 787 Dreamliner kommt nach Zürich

Am Montag, dem 14. Januar 2013, wird zum ersten Mal eine Boeing 787 am Flughafen Zürich landen. Qatar Airways wird den Dreamliner ab nächster Woche regelmäßig auf der Strecke zwischen Doha und Zürich einsetzen.

Am Montag wird mit der Boeing 787 ein neuer Flugzeugtyp auf dem Flughafen Zürich aufsetzen. Die Maschine von Qatar Airways wird an diesem Tag ausnahmsweise am Dock B abgefertigt. Die Zuschauerterrasse B wird bereits um 6.00 Uhr früh geöffnet und der Eintritt ist bis 12.00 Uhr gratis. Ab dem 15. Januar erfolgt die Abfertigung wie gewohnt ab dem Dock E. Zürich gehört damit zu den ersten vier Flughäfen, die von Qatar Airways mit der Boeing 787 angeflogen werden. Voraussichtlich ab dem 1. Februar 2013 wird die Fluggesellschaft alle ihre Flüge von Zürich nach Doha mit dem Dreamliner durchführen. Bis dahin wird noch auf rund der Hälfte der Verbindungen der Airbus A330 eingesetzt. Genaue Informationen zu den einzelnen Flügen sind auf der Homepage von Qatar Airways zu finden.