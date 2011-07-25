Boeing 787 Dreamliner besucht Oshkosh
25.07.2011 BGRO
An dem diesjährigen EAA Air Venture in Oshkosh wird auch die Boeing 787 Dreamliner dabei sein.
An dem diesjährigen EAA Air Venture 2011 in Oshkosh wird auch die Boeing 787 Dreamliner dabei sein.
Heute Montag beginnt das EAA Air Venture auf dem Flugplatz Oshkosh. Die Wichtigkeit dieses Anlasses wird durch den Besuch der Boeing 787 Dreamliner unterstrichen. Neben vielen anderen Attraktionen wird am 29. Juli die Boeing 787 zu Besuch ins Mekka der Eigenbauer einschweben und für einige Stunden zur Besichtigung auf dem Ausstellungsgelände weilen. Vor zwei Jahren konnte das EAA Air Venture auf ihrem Heimatflugplatz einen A380 begrüssen. Das weltweit grösste Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 25. Juli bis zum 31. Juli statt.