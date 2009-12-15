Boeing 787 Dreamliner abgehoben

Heute um 10.28 Seattle Lokalzeit ist das neue Flag Schiff von Boeing zu seinem Jungfernflug gestartet.

Heute um 10.27 Lokalzeit ist das neue Flag Schiff von Boeing zu seinem Jungfernflug gestartet.

Auf diesen Moment mussten wir lange warten, jetzt fliegt der modernste Airliner von Boeing. Bei ordentlichem Wetter hob der Dreamliner in Richtung Norden vom Paine Field in Everett ab. Der Erstflug wird nach Angaben vom Flugplan voraussichtlich gut fünf Stunden dauern. Für die Testpiloten muss es ein erhabenes Gefühl sein, einen solch stolzen Vogel zum Jungfernflug auszufliegen. Die Crew wird mit ihrem Boeing 787 Dreamliner voraussichtlich um 15.53 Lokalzeit wieder auf dem Werksflughafen von Boeing landen.

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