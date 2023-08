Boeing 787 Dreamliner ZA001 wieder in Seattle

Am Freitag, dem 19. Februar 2010, landeten die Testpiloten ZA001 auf dem Grant County International Airport in Moses Lake, um eine Unregelmässigkeit bei einem der Trent 1000 Triebwerke zu überprüfen.

Der erste Boeing 787 Dreamliner Prototyp ist am Sonntag wieder nach Seattle überflogen worden, wo er so rasch wie möglich wieder ins Testflugprogramm einsteigen wird. Laut Randy Tinseth befindet sich ZA001 momentan in den Flattertests. Bei einem der Trent 1000 von Rolls Royce trat am Freitag ein unerklärlicher Leistungsabfall auf, der zu einer unplanmässigen Landung in Moses Lake führte. Techniker von Boeing und Rolls Royce konnten eine Unregelmässigkeit bei einem Drucksensor innerhalb des Triebwerks feststellen, dabei wurde nicht näher spezifiziert, welche Funktionsstufe des Antriebs betroffen war, der Fehler konnte am Samstag durch das eingeflogene Technikerteam rasch behoben werden.