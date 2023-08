Boeing 787 Dreamliner ZA001 befindet sich in nächster Testphase

Boeing bestätigte, dass der erste Dreamliner Prototyp ZA001 in den Intermediate Gauntlet Test eingestiegen ist.

Bei diesem Testlauf geht es darum Testflüge unter autonomer Kraft am Boden vollständig durchzusimulieren. Die ersten Gauntlet Tests wurden noch an externen Energiequellen durchgeführt, nun muss der Dreamliner ZA001 zeigen, dass er auch unter autonomer Stromversorgung richtig funktioniert. Die Triebwerke werden bei diesen simulierten Flügen laufen und für die Stromversorgung aller Systeme verantwortlich sein. Bei diesen Flugtests am Boden werden auch wichtige Systemfehler durchexerziert, so muss der Dreamliner auch in der Lage sein nur mit einem Triebwerk die Trockenflüge zu meistern. In diese Tests kann Boeing bereits viele Verfahren aufnehmen, die für die letzte Testphase vorgesehen waren. Momentan hat es Boeing mit den Tests ziemlich eilig, in den letzten Tagen kamen Gerüchte auf, die besagen, dass Boeing den Erstflug während der Luftfahrtmesse von Paris Le Bourget anstrebe. Die Messe feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag und wird zwischen dem 15. Juni und dem 21. Juni abgehalten. Der Jungfernflug in dieser Zeitspanne wäre für Boeing und seinen Dreamliner sicherlich extrem Medienwirksam. Link: Boeing

Dreamliner Engine Run from Liz Matzelle on Vimeo.