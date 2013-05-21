Boeing 787 Dreamliner Umrüstung bei ANA kommt voran

Bei dem größten Boeing 787 Betreiber All Nippon Airways schreitet die Umrüstung ihrer am Boden stehenden Dreamliner Flotte gut voran.

Nach Aussagen der Fluggesellschaft sind bereits zwölf ihrer siebzehn Boeing 787 Dreamliner Maschinen mit den überarbeiteten Lithium-Ionen Batterien umgerüstet und mit den Feuer- und Explosionssicheren Batteriegehäusen umgebaut worden. Dem Dreamliner Erstkunden All Nippon Airways hat das Mitte Januar verhängte Dreamliner Flugverbot am meisten zugesetzt, die Airline musste Ersatzflüge für siebzehn Maschinen planen, während dem Grounding hätten zudem noch ein paar weitere Flugzeuge an ANA ausgeliefert werden sollen. ANA wird ihre Dreamliner Flotte voraussichtlich ab dem 1. Juni 2013 wieder in Betrieb nehmen. Die Konkurrentin von Japan Airlines wird ihre Boeing 787 auf den Strecken von Tokio Narita nach San Jose und von Tokio Haneda nach Frankfurt und Peking wieder in Betrieb setzen.