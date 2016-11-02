Boeing 777X klappt Flügel ein

Boeing 777X (Foto: Boeing)

Joe Anselmo von Aviation Week hat ein interessantes Video über den Klappmechanismus bei der neuen Boeing 777X veröffentlicht.

Boeing wollte bereits bei ihren ersten 777 Modellen einen Klappmechanismus für die Flügelenden einbauen, damit sollten die Maschinen in Wartungshallen für die DC-10 passen. Dieser Mechanismus wurde aus Gewichts- und Stabilitätsgründen jedoch verworfen. Die Boeing 777 hat heute eine Spannweite von maximal 64,80 Meter und diese soll auch mit den klappbaren Flügelenden von der neuen Boeing 777X nicht überschritten werden. Die grösste Spannweite erreicht die 777-9 mit 76,5 Meter, diese Spannweite ist für den wirtschaftlichen Betrieb der neusten 777 Generationen unbedingt nötig. Alle Boeing 777X Varianten werden mit einem Flügelklappmechanismus ausgerüstet sein.

Boeing 777X Folding Wingtip