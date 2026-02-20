Boeing 777-9 Simulator im Trainingszentrum gelandet

Ankunft des Lufthansa 777-9 Full-Flight Simulator (Foto: Lufthansa)

Lufthansa Aviation Training (LAT) erhält ersten an eine Airline-Gruppe ausgelieferten 777-9 Full-Flight Simulator.

Der erste an eine Airline-Gruppe ausgelieferte 777-9 Full-Flight-Simulator ist bereits gestern Donnerstagmorgen aus dem CAE-Werk in Montréal im Frankfurter Trainingszentrum eingetroffen – oder besser gesagt: In einer Holzkiste gelandet. Nun beginnen die Aufbau- und Installationsarbeiten am Standort, ehe Ende Mai 2026 das Ready-for-Training für den Kunden Lufthansa Airlines geplant ist.

Die mehrwöchige Atlantikreise des Simulators – von der Ankunft im Hafen Antwerpen bis zur nächtlichen Anlieferung am 19. Februar 2026 per Schwerlasttransporter nach Frankfurt am Main – markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Einflottung der 777-9 in der Lufthansa Group.

Der neue Boeing 777-9 Full-Flight-Simulator entspricht in seiner Konfiguration bereits dem ersten zukünftigen Lufthansa-Flugzeug und setzt damit frühzeitig Maßstäbe in der Ausbildung. Ausgestattet ist er unter anderem mit dem Rockwell Collins EP 8100 Visual System, Eyevis ESP-LWQX-2000 Projektoren sowie einer realitätsnahen Smoke Simulation. Ergänzt wird das System durch eine moderne Brief- und Debriefing-Station für eine strukturierte Vor- und Nachbereitung der Trainings.

Während die Auslieferung des neuen Flugzeugs noch auf sich warten lässt (geplanter Termin: Mitte 2027), ist Lufthansa Aviation Training bereits einen Schritt weiter. Das Unternehmen unterstreicht damit seinen Anspruch, Flottenmodernisierungen seiner Kunden stets mit zu begleiten und vorauszuplanen.

Mit dem ersten, an eine Airline-Gruppe ausgelieferten 777-9 Full-Flight Simulator ist die neue Flugzeuggeneration nun symbolisch bei uns in Frankfurt gelandet – bedauerlicherweise deutlich bevor die erste 777-9 tatsächlich Lufthansa-Passagiere befördern wird. Wir können in wenigen Wochen Pilotinnen und Piloten optimal auf ihren zukünftigen Einsatz in diesem innovativen Flugzeugs vorbereiten. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit CAE war dabei erneut ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir freuen uns, unseren Kunden schon frühzeitig modernste Trainingsmöglichkeiten bieten zu können - LAT und die Lufthansa Group sind ´Ready for 777-9´,

Matthias Spohr, CEO Lufthansa Aviation Training

At CAE, everything starts with our customers. Working with Lufthansa Aviation Training to bring this 777‑9 full‑flight simulator into service gives flight crews early access to training that accurately reflects the aircraft they will soon operate. Our proven simulator expertise, combined with the latest training technologies, ensures pilots are ready for the moments that matter.

Alexandre Prévost, President, Civil Aviation at CAE

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 800 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews.

Lufthansa Aviation Training