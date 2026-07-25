Boeing 777-8 Frachter für MSC

MSC Air Cargo Boeing 777-8 Frachter (Foto: Boeing)

MSC Air Cargo wurde als jüngste Fluggesellschaft bestätigt, die Boeing 777-8F Vollfrachter bestellt hat. Die Auslieferung des Flugzeugs soll Anfang der 2030er Jahre beginnen.

Die Bestellung über fünf Boeing 777-8F Frachter wurde während der diesjährigen Farnborough Air Show öffentlich gemacht. MSC Air Cargo hat die Maschinen scheinbar bereits im vergangenen Jahr bestellt. Die fünf bestellten Maschinen liefen seit Dezember im Boeing Bestellbuch unter dem Namen eines nicht veröffentlichten Kunden.

Die fünf neuen Boeing 777-8-Frachter sollen laut einer Pressemeldung von MSC die Langstreckenkapazität der Unternehmung stärken und die Weiterentwicklung des Streckennetzes im kommenden Jahrzehnt unterstützen.

MSC Air Cargo nahm 2022 den Flugbetrieb auf und hat ihre Flotte seitdem auf sieben Boeing 777-200-Frachter erweitert, welche ihre strategischen Luftfrachtdrehkreuze in Europa, Asien und Amerika bedienen.