Boeing 777-300ER für EgyptAir

Am 8. März 2010 konnte der ägyptische Flag Carrier seine erste Boeing 777-300ER übernehmen.

Egyptair konnte am Montag bei Boeing in Everett die erste von sechs 777-300ER in Empfang nehmen. Die Maschine wird von der Finanzgesellschaft General Electrical Capital gemietet. Die nächsten fünf Maschinen werden ab dem zweiten Quartal 2011 bei Boeing abgenommen. Die modernen zweimotorigen Maschinen werden bei EgyptAir für die Verstärkung ihrer Langstreckenflotte benötigt und sind mit 346 Sitzplätzen ausgerüstet. Die Boeing 777-300ER werden von Kairo aus hauptsächlich auf den Strecken nach London, Tokio und Nordamerika verwendet.