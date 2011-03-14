Boeing 777 Produktion wird erhöht

Die Produktionsrate der Boeing 777 wird bereits ab März 2011 von fünf auf sieben Maschinen im Monat angehoben.

Derzeit produziert Boeing monatlich fünf Boeing 777, über die nächsten zwei Jahre wird die Produktionsrate allmählich auf 8,3 Maschinen pro Monat erhöht. Im Dezember 2010 kündigte Boeing die Produktionserhöhung ab Mitte 2011 an, jetzt meldete der Flugzeugproduzent über den Informationsdienst Twitter, dass bereits ab März sieben Boeing 777 pro Monat gebaut würden. Bei den Grossraumflugzeugen ist die 777 das Zugpferd bei Boeing, die Maschine füllt die Lücke zwischen der kleineren Boeing 767 nach oben hin zum Jumbo. Für die Ablösung im Grössensegment der Boeing 767 ist die neue Boeing 787 Dreamliner gedacht. Boeing hat bei der 777 einen Bestellüberhang von rund 250 Flugzeugen.