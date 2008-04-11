Boeing 777 Frachter bald fertig

Mit dem Grossfrachter Boeing 777 schliesst der Flugzeughersteller aus Everett die Palette zwischen dem kleineren Boeing 767 Frachter nach oben hin zu dem Grossraumfrachter Boeing 747-400.

Im Hauptwerk von Everett hat Boeing mit der Endmontage des ersten 777 Frachters begonnen. Laut Unternehmensangaben wird der Grossfrachter bereits Ende Monat aus der Fabrikationshalle rollen, um im Sommer das Flugtestprogramm zu beginnen. Der erste zweimotorige Frachtriese wird im vierten Quartal an den Erstkunden und LaunchCustomer Air France geliefert. Das neueste Frachtflugzeug von Boeing basiert auf dem Passagierflugzeug 777-200LR und wird auf der gleichen Produktionsstrasse wie die Passagierversionen fabriziert.