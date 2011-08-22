Boeing 747-8I steht in Enderprobung

Nach der Zulassung des Boeing 747-8F Vollfrachters nähert sich der neue Passagierjumbo ebenfalls seiner Lufttüchtigkeit.

Die Programmverantwortlichen erwarten die Zulassung der 747-8I Intercontinental Ende 2011, die erste Maschine soll noch Ende Jahr für die Umrüstung als VVIP Flugzeug ausgeliefert werden. Lufthansa wird ihren ersten 747-8I Passagierjumbo voraussichtlich anfangs 2012 übernehmen können. Todd Zarfos, Verantwortliche Programmingenieur, informierte, dass die 747-8I momentan die Stabilitäts- und Steuerungstests stünde und die ganzen Kabinentests in der Passagierauslegung für 467 Fluggäste zufrieden stellend verlaufen seien. Die 747-8 Passagiervariante ist am 20. März 2011 ins Flugtestprogramm eingestiegen.