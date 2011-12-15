Boeing 747-8I ist zugelassen

Boeing hat die Musterzulassung für die Boeing 747-8 Intercontinental erhalten. Die ersten Jets werden anfangs nächstem Jahr ausgeliefert.

Diesen grossen Meilenstein hat der amerikanische Flugzeugbauer gestern, den 14. Dezember 2011, bekannt gegeben. Jim Albaugh, Geschäftsführer von Boeing Commercial Airplanes meinte dazu: " das ist eine grosse Errungenschaft für Boeing und für das 747-8 Programm, wir freuen uns darauf, dieses hervorragende Flugzeug an unsere Kunden übergeben zu dürfen". Es wird erwartet, dass die Europäische Aufsichtsbehörde EASA heute Donnerstag die Musterzulassung erteilen wird. Die ersten Boeing 747-8 werden anfangs nächstem Jahr ausgeliefert. Das Testflugprogramm wurde beim neuen Passagierjumbo mit dem Erstflug am 20. März 2011 gestartet. Die Boeing 747-8I konnte von den Tests beim Boeing 747-8F Vollfrachter profitieren und konnte auf viele Daten vom Frachter Testflugprogramm zurückgreifen.